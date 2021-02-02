Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Reuters]
New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve 0,89 artışla 30.481,15 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,89 yükselişle 3.807,63 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,02 artarak 13.540,18 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, piyasaların bugün Amazon ve Alphabet'in 4'üncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini bildirdi.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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