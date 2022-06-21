Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.022,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının gram fiyatı, günü yatay bir seyir izleyerek 1.024,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının 0,2 altında 1.022,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.677 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.834,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda devam eden resesyon endişelerine karşın, ekonomilerde yumuşak bir iniş yapılabileceğine ilişkin beklentilerin piyasalarda risk algısını düşürdüğünü belirterek, para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Yarın ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesinde piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Bugün, Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu aktardı.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1022 lira 30 kuruşken satışı ise 1022 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.641 lira satış fiyatı 1.677 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.834,31 dolar

Satış: 1.834,70 dolar

Gram

Alış: 1022,30 lira

Satış: 1022,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.641,57 lira

Satış: 1.677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.721,00 lira

Satış: 6.850,00 lira