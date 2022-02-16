Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 813 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 811 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 813 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.334 lira, Cumhuriyet altını da 5.449 liradan satılıyor.

Jeopolitik risklerdeki artışla, dün 1.880 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, yapılan açıklamaların Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla düşüşe geçti. Ons altın, dün yüzde 1 azalışla 1.853 dolardan kapanış yapmasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.855 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltan açıklamaların ardından risk iştahının arttığını ve emtia fiyatlarında düşüş yaşandığı anımsatarak, bugün piyasaların sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

Yatırımcıların bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarına odaklandığını dile getiren analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının da yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 813 lira 30 kuruşken satışı ise 813 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.319 lira satış fiyatı 1.334 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 16 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.855,31 dolar

Satış: 1.855,50 dolar

Gram

Alış: 813,30 lira

Satış: 813,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.319,57 lira

Satış: 1.334,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 5.398,00 lira

Satış: 5.449,00 lira