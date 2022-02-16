Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,62 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 13,56-13,68 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 13,5967'den tamamladı.

16 Şubat güncel döviz kuru

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,6190 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 değer kazanarak 15,4740'tan, sterlin/TL yüzde 0,37 artışla 18,4630'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 95,9 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 yükselişle 1,1370'ten alıcı buluyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı ocak ayı toplantı tutanaklarının da oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin, enflasyon baskısının sürdüğüne işaret ettiğini aktaran analistler, bu durumun Fed'i daha da şahinleştirmesinden endişe edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.