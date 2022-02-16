Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı yüzde 15 geriledi.

Dün 83,60 euroya kadar yükselen mart vadeli doğal gaz kontratları, günü 80,77 euro seviyesinde tamamladı. Doğal gaz fiyatı, bugün dünün kapanışına göre yüzde 15 düşüşle 68,50 eurodan işlem gördü.

Avrupa doğal gazın yüzde 40'ını Rusya'dan alıyor

Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, bir başka deyişle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Rusya ise gazını kıtaya ağırlıklı olarak Belarus ve Polonya üzerinden geçen Yamal-Avrupa, Baltık Denizi'ni kullanan Kuzey Akım boru hatları ve Ukrayna üzerinden gönderiyor.

AB Komisyonu yetkilileri, üye ülkelerin gaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'nın, yüzde 38-39'unu Norveç'in karşıladığını söylüyor.

Petrol fiyatları da düşüyor

Rusya-Ukrayna geriliminin azalması, petrol fiyatlarında da düşüşü hızlandırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söylemişti.

Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla petrol fiyatlarında da geri çekilme hızlandı.

Dün 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla yüzde 2,90 azalarak 93,56 dolardan işlem gördü.