Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 922 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 923 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 922 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.512 lira, Cumhuriyet altını da 6.177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.946,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avrupa'da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirecek toplantıda ECB'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 922 lira 30 kuruşken satışı ise 922 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.498 lira satış fiyatı 1.512 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.946,31 dolar

Satış: 1.946,50 dolar

Gram

Alış: 922,30 lira

Satış: 922,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.498,57 lira

Satış: 1.512,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.116,00 lira

Satış: 6.177,00 lira