Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 452,2 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 450,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 452,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 743 lira, Cumhuriyet altını da 3.032 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.747 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü güvercin açıklamalarının ve küresel bazda aşılamaya ilişkin devam eden sıkıntıların altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, 15 Nisan güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.997,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: