Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranını yüzde 19'da sabit tuttu.

"Faizi sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir"

Açıklamada şöyle denildi:

"Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin

önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir."

Enflasyonda hedef yüzde 5

Enflasyonda hedefin yüzde 5 olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir."