İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İzmir'de temiz enerji kümesinin rekabetçiliğinin artırılması ve tedarik zincirinin güçlendirilmesini hedeflediklerini anlattı.

İmalat sektörü açısından İzmir'i merkez haline getirmenin de amaçlandığına dikkat çeken Yavuz, "Özellikle tedarik zinciri haritasının ve tedarik zinciri içerisinde yer alan firmaların kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması, değer zincirinde daha iyi bir yere konumlanması için gerekli bilgi altyapısının oluşturulması, sektörün dışında yer alan ama sektöre girebilecek namzet firmaların tespit edilerek desteklenmesi bu proje kapsamında önemsediğimiz ve hayata geçirmek istediğimiz hedefler arasında yer alıyor" dedi.

"Türkiye'de ilk olacak"

Yavuz, İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüyle İzmir'in deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin tespit edilmesine yönelik başlattıkları çalışmada son aşamaya gelindiğini söyledi:

"Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışma, Türkiye'de ilk olacak. Deniz üstüne bir rüzgar ölçüm direği kuruyoruz. Son aşamaya geldik. Muhtemelen önümüzdeki ay içerisinde İzmir'de tespit edilen bir kaç alternatif var, kesinleştirmek üzereyiz. Bu ölçüm direği sayesinde toplanacak verilerle öncelikle İzmir'in denizlerindeki rüzgar enerjisi potansiyelini tespit edeceğiz. Daha sonra bunu tamamlayıcı birçok teknik çalışma yapılacak ve yatırımcılara İzmir'de nereye deniz üstü rüzgar santraline kurulabileceğine ilişkin bir bilgi sunulmuş olacak. Bunu aynı zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da yakın temas halinde sürdürüyoruz. Bu, Bakanlığımızın bir ihaleye çıktığında o ihalenin arka planına ilişkin çok ciddi bir hazırlık da anlamına geliyor. 1998 yılında Türkiye'de ilk rüzgar santrali İzmir'de kuruldu. Hedefimiz, Türkiye'de bir offshore rüzgar santrali kurulacaksa bunun yine ilk defa İzmir'de olması."

"Elektrik üretiminde rüzgarın payı artacak"

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı ise enerjinin ve ekipmanların yerli ve yenilenebilir olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji üretiminde tüm dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikayesi yazdığını belirten Kalaycı, "2020 senesinde de ülkemizin elektrik enerjisinin yüzde 8,5'ine yakın bir kısmını rüzgardan sağlamış durumdayız. 2021 senesi sonunda bu rakamın yüzde 10'luk bir dilime ulaşacağını tahmin ediyorum" dedi.