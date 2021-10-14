Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 527 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 524 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 527 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, Cumhuriyet altını da 3.520 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.793 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 9,14 seviyesinde bulunuyor.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 527 lira 30 kuruşken satışı ise 527 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 860 lira satış fiyatı 865 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Ekim güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.793,31 dolar

Satış: 1.793,50 dolar

Gram

Alış: 527,30 lira

Satış: 527,50 lira

Çeyrek

Alış: 860,57 lira

Satış: 865,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.487,00 lira

Satış: 3.520,00 lira