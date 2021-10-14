Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,14 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğilimi üst üste dördüncü güne taşıyan dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,0881 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlayarak 9,1872 ile zirveyi görmesinin ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 9,1350 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,80 değer kazancıyla 10,6220'den, sterlin/TL de yüzde 0,82 yükselişle 12,5180'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 94 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1610'dan işlem görüyor.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını belirten analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi’nin izleneceğini kaydetti.

14 Ekim güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: