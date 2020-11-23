Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 469,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 459,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde 469,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altını da 3.140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.874 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve küresel bazda teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 469 lira 20 kuruşken satışı ise 469 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 765 lira satış fiyatı 770 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 23 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.874,31 dolar

Satış: 1.874,50 dolar

Gram

Alış: 469,20 lira

Satış: 469,40 lira

Çeyrek

Alış: 765,57 lira

Satış: 770,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.108,00 lira

Satış: 3.140,00 lira