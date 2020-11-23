Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı
Koronavirüs aşısının aralık ayında uygulanabileceği haberleri ve Asya tarafında beklenenden iyi gelen makro ekonomik verilerle Asya borsaları haftaya yükselişle başladı.
Japonya'da bugün resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 103,75 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 3.410 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kazancıyla 2.602 puandan işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 43.903 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyirle 26.441 puanda seyrediyor.
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