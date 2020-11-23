Çin’in Şanghay Havalimanında çalışan iki personelde koronavirüs tespit edildi.

Bu haber üzerine yetkililer tüm personelin test yapılmasına karar verince izdiham yaşandı.



Panikle test olmaya giden binlerce personel izdihamda zor anlar yaşadı. Kalabalık içerisinde bayılanlar olduğu görüntülendi.

Gece başlayan test uygulamasında şu ana kadar 12 binden fazla kişi test edilirken tamamının negatif olduğu duyuruldu.