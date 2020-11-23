Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters, İHA
Şanghay Havalimanında koronavirüs paniği
Çin’in Şanghay kentinde koronavirüs paniği yaşandı. Şehrin havalimanında çalışan iki kişide virüs tespit edilmesi üzerine tüm personel ani bir kararla teste alındı. Binlerce kişi panikle test merkezine akın edince izdiham yaşandı
Çin’in Şanghay Havalimanında çalışan iki personelde koronavirüs tespit edildi.
Bu haber üzerine yetkililer tüm personelin test yapılmasına karar verince izdiham yaşandı.
Panikle test olmaya giden binlerce personel izdihamda zor anlar yaşadı. Kalabalık içerisinde bayılanlar olduğu görüntülendi.
Gece başlayan test uygulamasında şu ana kadar 12 binden fazla kişi test edilirken tamamının negatif olduğu duyuruldu.
Etiketler: Koronavirüs
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