Kimi basın yayın organlarında, "unlu mamullerde kanserojen etkili gıda katkı maddeleri kullanıldığı"na dair haberlerin yer alması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama geldi.

Açıklamaya göre, ülkede gıda katkı maddeleri konusu 30 Haziran 2013 tarihli Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile düzenlendi.

"Ülkemizde, AB ile uyumlu hazırlanmış yönetmelik kapsamında AB'de kullanımı yasak olan bütün katkı maddelerinin kullanımı yasaktır. Hatta AB'de izin verildiği halde ülkemizde belirli gıdalarda bazı katkı maddelerinin kullanılması ayrıca yasaklanmıştır. Habere konu olan E928 (benzoil peroksit) ve E924 (potasyum bromat) adlı maddelerin ülkemizde ve AB ülkelerinde gıda katkı maddesi olarak kullanımı ekmek ve unlu mamuller dahil bütün gıdalar için yasaktır. Bakanlığımızca 21 Kasım 2015-21 Kasım 2020 tarihlerindeki son 5 yılda un ve unlu mamul üretim ve satış noktalarında 513 bin 493 denetim gerçekleştirilmiş olup, bahse konu maddeler acısından hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir."

Alo 174 Gıda ve WhatsApp İhbar Hattı

Açıklamada, halk sağlığını ve gıda güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlarla mücadelede, her zaman olduğu gibi vatandaşların katkılarının oldukça önemli olduğu anlatıldı.

Herhangi bir olumsuzluk görülmesi durumunda, Bakanlığın Alo 174 Gıda ve WhatsApp İhbar Hattı'na (0 501 174 0 174) ihbarda bulunulması büyük önem arz ediyor.