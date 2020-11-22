Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiğini ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiğini açıkladı.

Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenler faydalanabilecek.

Trenlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim

TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde bir hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli 'Öğretmenler Günü Kampanyası' uygulanacak.

Önceki yıllarda 16 bin 600 öğretmen kampanyadan faydalandı

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebilecek.

2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 16 bin 600 öğretmen bu kampanyadan faydalandı.

PTT'den Öğretmenler Günü kampanyası

Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanya düzenlendi.

PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacak.

İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak.