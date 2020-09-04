Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 4 Eylül 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 4 Eylül’de gram altın 462 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 4 Eylül güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 azalışla 462,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 462,00 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 461 lira 80 kuruşken satışı ise 462 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 743 lira satış fiyatı 748 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 4 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
465,30
|
465,50
|
461,80
|
462,00
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.068,00
|
3.089,00
|
3.043,00
|
3.064,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
424,50
|
428,50
|
421,00
|
425,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.998,00
|
3.018,00
|
2.974,00
|
2.994,00
|
Yarım Ziynet
|
1.499,00
|
1.509,00
|
1.487,00
|
1.497,00
|
Çeyrek Ziynet
|
750,00
|
755,00
|
743,00
|
748,00