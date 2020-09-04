Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,75 azalışla 462,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 462,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 461 lira 80 kuruşken satışı ise 462 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 743 lira satış fiyatı 748 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 4 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 465,30 465,50 461,80 462,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.068,00 3.089,00 3.043,00 3.064,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 424,50 428,50 421,00 425,00 Lira(Tam) Ziynet 2.998,00 3.018,00 2.974,00 2.994,00 Yarım Ziynet 1.499,00 1.509,00 1.487,00 1.497,00 Çeyrek Ziynet 750,00 755,00 743,00 748,00



