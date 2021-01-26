Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 26 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 26 Ocak’ta gram altın 439 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... İşte 26 Ocak güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 439,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 439 lira 50 kuruşken satışı ise 439 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 708 lira satış fiyatı ise 713 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 26 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
PAZARTESİ
|
SALI
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
442,80
|
443,00
|
439,50
|
439,70
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
2.918,00
|
2.939,00
|
2.896,00
|
2.917,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
404,00
|
408,00
|
401,00
|
405,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.852,00
|
2.872,00
|
2.830,00
|
2.850,00
|
Yarım Ziynet
|
1.426,00
|
1.436,00
|
1.415,00
|
1.425,00
|
Çeyrek Ziynet
|
713,00
|
718,00
|
708,00
|
713,00
- 20:04
- 19:59
- 20:04
- 19:48
- 19:39