Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 azalışla 439,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 713,00 lira, Cumhuriyet altını 2.917,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 düşüşle 439,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 439 lira 50 kuruşken satışı ise 439 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 708 lira satış fiyatı ise 713 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 26 Ocak 2021 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: