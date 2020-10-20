Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,45 azalışla 482,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 781,00 lira, Cumhuriyet altını 3.196,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,45 düşüşle 482,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 481 lira 80 kuruşken satışı ise 482 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 776 lira satış fiyatı ise 781 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 20 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: