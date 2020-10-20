Kardeniz'de Fatih sondaj gemisinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 85 milyar metreküplük rezerv daha bulundu. Sakarya sahasındaki rezerv miktarı 405 milyar metreküpe yükseldi. İlk tespit edilen gazın kalitesinin iyi olduğu vurgulanmıştı. Yeni keşfedilen gazda da olumlu sonuçlar elde edildi.

GAZBİR- GAZMER Eğitim Uzmanı Raci Özkesen, “Bakanımızın ifadesi ile metan oranı çok yüksek olduğu bilgisi ile birlikte gazın kalitesinde bir sıkıntı görünmüyor. Çok yüksek bir metan oranı bize doğalgazın hakikaten saf olarak geldiğini anlatıyor. Bu da ilave işlemlerin daha az olabileceği anlamına geliyor” dedi.

Gazın basıncı da yüksek

Özkesen yeni rezervdeki gazın basıncının da yüksek olduğuna dikkat çekti ve budurumun önemini şöyle anlattı: Basıncın önemli tarafı özellikle denizden gelecek hat için ilave çekecek şebekede avantaj sağlayacaktır. İlave bir komrepsöre vs. gerek duymadan kuvvetle muhtemel karaya taşınabilecektir.”

Uzmanlar, kaliteli gazın sayacın daha az dönmesi anlamına geldiğini belirtiyor. Bunun da fiyatlara olumlu yansıyacağı ifade ediliyor.

