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Türkiye Petrolleri sondaj çalışmalarının görüntülerini paylaştı
Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna 1 Kuyusu'ndaki çalışmalarından görüntü paylaşıldı.
Türkiye Petrolleri, Karadeniz'deki Tuna-1 Kuyusu deniz dibi sondaj çalışmalarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda 20 Temmuz'da başladı. Bu kuyudaki çalışma, 4 bin 775 metre derinliğe ulaşılmasıyla 17 Ekim'de sona erdi.
Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi 405 milyar metreküpe ulaştı.
Fatih'in yeni rotası Türkali-1 Kuyusu olacak.
Etiketler: Doğal GazSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:34
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