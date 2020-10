Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü' nedeniyle Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, hava kontrolörlerinin 'Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nü kutladı.

Karaismailoğlu, yaklaşık 1 milyon metrekare olan Türk hava sahasında; transit geçen veya herhangi bir meydana iniş yapacak günlük ortalama 5 bin trafiğin yönlendirilmesinin hava kontrolörleri ile gerçekleştirildiğini belirterek "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde toplam 1760 olan hava trafik kontrolörü sayımızı 2021 yılında 2 binin üzerine çıkaracağız. Uluslararası standartlarda, güvenli, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer hizmetleri sunma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Bugün dünyanın 328 noktasına uçuyoruz"

Türkiye'nin 18 yıldır ulaştırma ve altyapı alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu atılım içerisinde havayollarımız dünya çapında markalaşmış ve büyük başarılara imza atmıştır. Bakanlığımızın 2003 yılında başlattığı Bölgesel Havacılık Politikası kapsamında adımlarımızı bir bir hayata geçirirken, sivil havacılığımız kayda değer bir gelişim göstermiştir. Somut örnekler vermek gerekirse, mevcut 56 havalimanımızdan, bugün dünyanın 328 noktasına uçuyoruz. 2002 yılında dünyanın sadece 60 noktasına uçabiliyorduk. 2002 yılında ülkemizde 1 yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500’ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye’nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi. Çalışmalarımız neticesinde 2,2 milyar dolar olan sektör ciromuzu bugün itibarıyla 27.2 milyar dolara yükselttik. Yurt içi uçuşlarımızda halkımızın seyahat konforu ve kalitesini artırmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımları, yurt dışı uçuşlarımız için de göstermeyi ihmal etmedik. Bu başarılı sonuçlar, bizim gurur duymamıza vesile olurken, çıtayı daha da yukarıya çekmiştir. Vatandaşımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini daha da artırma sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemiştir" diye konuştu.

"Hainlerin hesaplarını bozmuşlardır"

Yolcuların can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Kazandığımız başarıların temelinde yolcularımızın salimen gidecekleri yere, işlerine, sevdiklerine ulaştırılmasıdır. Bu noktada hava trafik hava trafik kontrolörlerimizin yaptıkları iş hayati ve merkezi bir konumdadır. Hava kontrolörleri sayesinde sivil ve askeri tüm uçakların, kalkışlarından uçuşlarına, iniş trafiğinden, hava şartlarına kadar her türlü parametreleri an be an takip edilmekte, yolcularımız emniyetli bir şekilde seyahat etmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağını Dalaman'dan başka bir kod ile uçurup, onlarca hain jetin arasından geçirip, İstanbul’a inmesini sağlayanlar hava kontrolörlerimizdir. O gece büyük bir risk ve stres altında yerine getirdikleri bu görevle, hain girişimi tersine çevirmiş, hainlerin hesaplarını bozmuşlardır. Cephede nöbet bekleyen askerlerimiz kadar, önemli, ulvi, zor ve millidir, görevi üstlenen kahramanlarımızı milletim adına bir kez daha yürekten kutluyorum. Eğer her gün emniyet içinde uçak seyahati yapıyor, canımızı gönül rahatlığıyla emanet edebiliyorsak, arkadaşlarımızın dikkatli ve özverili gayretlerinin sonucudur" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu’na konuşmasının ardından merkez yetkilileri tarafından tablo ve çiçek takdim edildi.