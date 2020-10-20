Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, yılın 3 çeyreğinde iki tekerlekli taşıt ihracatı, 2019'un aynı aylarına kıyasla yüzde 45 artış göstererek 46 milyon 103 bin dolardan, 67 milyon 208 bin dolara çıktı.

Ocak-eylül döneminde 108 ülkeye dış satım yapan sektör temsilcileri, en fazla ihracatı Finlandiya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat yüzde 22,16 artışla 8 milyon 471 bin dolardan, 10 milyon 348 bin dolara yükseldi.

Listenin ikinci sırasındaki Hollanda'ya geçen yılın ocak-eylül döneminde 3 milyon 409 bin dolar olan dış satım, 2020'nin aynı döneminde yüzde 134 artışla 10 milyon 321 bin dolara ulaştı.

En fazla dış satım yapılan üçüncü ülke ise Fransa oldu. İhracatçıların bu ülkeye dış satımı yüzde 20 artışla 2 milyon 873 bin dolardan, 8 milyon 806 bin dolara çıktı.

Türkiye'den yılın 9 ayında Almanya'ya 8 milyon 188 bin, İtalya'ya 6 milyon 968 bin, Yunanistan'a 4 milyon 160 bin, İngiltere'ye 3 milyon 739 bin, İspanya'ya da 3 milyon 428 bin dolarlık ürün gönderildi.

Bulgaristan'a yüzde 1277 artış

Ocak-eylül döneminde iki tekerlekli taşıt ihracatında bazı ülkelere ciddi oranda artışlar kaydedildi.

Önemli pazarlardan Romanya'ya dış satım geçen yılın ilk 3 çeyreğine göre yüzde 437 artışla 363 bin dolardan, 1 milyon 957 bin dolara geldi.

Sektör temsilcilerinin ihracatlarını 1 milyon doların üzerine çıkardığı Libya'ya gerçekleştirilen dış satım yüzde 116 arttı. Bu ülkeye geçen senenin aynı aylarında 470 bin dolar olan ihracatın, 2020'nin ilk 3 çeyreğinde 1 milyon 18 bin dolara çıkması dikkat çekti.

Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticilerinin ihracatını ciddi oranda artırdığı ülkelerden biri de Bulgaristan oldu. Komşu ülkeye dış satım yüzde 1277 yükselişle 885 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen senenin aynı döneminde Bulgaristan'a 64 bin dolarlık ürün satılmıştı.

Suudi Arabistan'a yüzde 781 artış

Sektör temsilcilerinin Suudi Arabistan'a ihracatında ise yüzde 781 artış görüldü. Suudi Arabistan'a ocak-eylül döneminde dış satımın 41 bin dolardan, 364 bin dolara çıktığı belirlendi.

Geçen yılın ilk 3 çeyreğinde Belçika'ya hiç ürün gönderemeyen ihracatçılar 2020'nin aynı döneminde 461 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Ayrıca, Güney Kore'ye geçen senenin aynı döneminde 20 milyon dolar olan dış satım, yüzde 907 artışla 205 milyon dolara çıktı.