Gaziantep Nurel- Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaklaşık 6 aydır üretilen önlükler, antibakteriyel özelliğiyle dikkat çekiyor.

Enstitünün Moda Tasarım Teknolojisi Öğretmeni Yunus Bozbahçe, ürettikleri cerrahi önlüklerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Cerrahi önlükleri genellikle Almanya ve İtalya'ya ihraç ettiklerini belirten Bozbahçe, "Önlüklerimiz yurt dışında özellikle Almanya ve İtalya'da rağbet görüyor. Atölyede genellikle kadınlarımız çalışıyor. Çünkü kadın istihdamına değer veriyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"İhraç edilen önlük üretimi 100 bini geçti"

Ürettikleri önlüklerin özel tasarlandığına dikkat çeken Bozbahçe, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz önlükler, antibakteriyel, mikrop geçirmez ve tek kullanımlıktır. Katlama tekniği de özeldir. Önlüğü giyerken kimsenin eli değmiyor. Yama veya hata olmamasına özen gösteriyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerle ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Ülkemize döviz girdisi ve istihdama katkı sağlamak gurur verici. Şu ana kadar ülkelere ihraç edilen önlük üretimi 100 bini geçti."

[Fotoğraf: AA]

"Günlük 1500 cerrahi önlük dikiyoruz"

Usta öğretici Ülkü Soyumlu ise tasarladıkları önlükle COVID-19 salgınına karşı yapılan çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, "Günlük 1500 cerrahi önlük dikiyoruz. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınında gönüllü olarak çalışıyoruz" dedi.

İş insanı Mehmet Doğan da yaklaşık 20 yıldır hazır giyim, konfeksiyon ve triko üzerine çalıştıklarını, önlüklerin ihraç edilmesine katkı sağladıklarını belirtti.