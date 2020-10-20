TOGG'dan batarya modülü için ortak girişim şirketi adımı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye'de üreteceğiz" açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre, batarya modülü ve paketi Türkiye’de üretilecek.
"Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz" sözlerine yer verilen açıklamada, Farasis ile kurulacak ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlanacağı belirtildi.
#Batarya iş ortağımız #Farasis kimdir? pic.twitter.com/vnGq8ZZJ33— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) October 20, 2020
Paylaşımda ayrıca, "Batarya iş ortağımız Farasis kimdir?" başlığıyla bilgilendirme metnine de yer verildi.
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