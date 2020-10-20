Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre, batarya modülü ve paketi Türkiye’de üretilecek.

"Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz" sözlerine yer verilen açıklamada, Farasis ile kurulacak ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlanacağı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, "Batarya iş ortağımız Farasis kimdir?" başlığıyla bilgilendirme metnine de yer verildi.