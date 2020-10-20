2019’la kıyaslandığında uluslararası seyahat yüzde 92 azaldı. Hava yolu şirketleri, ayakta kalmaya çalışıyor.

Koronavirüsün bulaşması kaygısı, insanları uçak yolculuğundan uzak tutuyor. Gidilecek ülkelerdeki karantina uygulamaları da uluslararası seyahat planlarını zorlaştırıyor. Krizden çıkış yolu arayan hava yolu şirketleri, yolculara hızlı koronavirüs testi yapılmasından yana.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, bir süre önce bu çağrıda bulundu. Hızlı koronavirüs testiyle, insanların kaygı duymadan uçağa binmelerinin sağlanabileceği ve karantina uygulamalarının da aşılacağı vurgulanıyor.

Testin fiyatı 80 sterlin

Bazı ülkelerde havalimanlarında koronavirüs testi yaptırma seçeneği başladı.

İngiltere’deki Heathrow Havalimanı'nda da hızlı test yaptırma seçeneği uygulamaya konuluyor.

Hong Kong ve İtalya seferlerindeki yolcular, hızlı test yaptırabilecek. Sonuç 1 saat içinde alınacak. Testin fiyatı ise 80 sterlin.