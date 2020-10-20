Türk mallarına gayriresmi olarak boykot uygulayan Suudi Arabistan’a karşı ilk somut adım atıldı. PETKİM’in başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı, Suudi Arabistan’a karşı damping soruşturması açtı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ihraç ettiği 'alçak yoğunluk polietilen' fiyatını düşürdüğü ve bunun haksız rekabete neden olduğu iddia edildi.

İddia doğrulanırsa, Suudi Arabistan'dan ithal edilen ürüne ek vergi getirilebilecek.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Suudi Arabistan’ın Türk mallarına yönelik engelleyici tavrının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına da aykırı olduğunu söyledi.

Metotları zaten daha baştan dünya ticaret örgütünün temel kurallarını aykırı. Soruşturmanın ortalama 9 ayda tamamlanması bekleniyor.