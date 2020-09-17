Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 azalarak 472,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 766,00 lira, Cumhuriyet altını 3.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybederek 472,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 472 lira 50 kuruşken satışı ise 472 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 761 lira satış fiyatı 766 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 17 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: