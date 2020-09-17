Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor" diyerek 2002'den itibaren alınan istatistik verileri grafiklerle değerlendirdi.

Albayrak, Türkiye'nin 2002'den bu yana ihracatını 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimini de 366 bin 658 tondan 1 milyar 201 bin 469 tona yükselttiğini açıkladı.

Albayrak, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.