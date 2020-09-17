Albayrak: Türkiye tarımda OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin tarımda yıllık ortalama büyüme hızının yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor" diyerek 2002'den itibaren alınan istatistik verileri grafiklerle değerlendirdi.
Albayrak, Türkiye'nin 2002'den bu yana ihracatını 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimini de 366 bin 658 tondan 1 milyar 201 bin 469 tona yükselttiğini açıkladı.
Albayrak, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.
Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 17, 2020
2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi.
Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde pic.twitter.com/wN7LjwVX4j
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