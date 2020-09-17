Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 17 Eylül 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,5590’dan işlem görüyor. İşte, 17 Eylül güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,5590'dan işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,4778, en yüksek 7,5193 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,5065'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 7,5220'den işlem gördü.
17 Eylül güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
ÇARŞAMBA
|
|
PERŞEMBE
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,5060
|
7,5070
|
7,5580
|
7,5590
|
Avro
|
8,8880
|
8,8890
|
8,9250
|
8,9260
|
Sterlin
|
9,7440
|
9,7930
|
9,7650
|
9,8140
|
İsviçre Frangı
|
8,2680
|
8,3090
|
8,3030
|
8,3440
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,4760
|
7,5560
|
7,5280
|
7,6080
|
Avro
|
8,8480
|
8,9280
|
8,8850
|
8,9650
|
Sterlin
|
9,6840
|
9,8940
|
9,7050
|
9,9150
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