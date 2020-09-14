Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 14 Eylül 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 14 Eylül’de gram altın 472 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 14 Eylül güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.130,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 471 lira 80 kuruşken satışı ise 472 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 760 lira satış fiyatı 765 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 14 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
468,70
|
468,90
|
471,80
|
472,00
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.090,00
|
3.111,00
|
3.109,00
|
3.130,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
427,60
|
431,60
|
430,00
|
434,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
3.020,00
|
3.040,00
|
3,038,00
|
3.058,00
|
Yarım Ziynet
|
1.510,00
|
1.520,00
|
1.519,00
|
1.529,00
|
Çeyrek Ziynet
|
755,00
|
760,00
|
760,00
|
765,00
- 17:50
- 17:47
- 18:01
- 17:56
- 17:22