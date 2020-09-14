Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.130,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 471 lira 80 kuruşken satışı ise 472 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 760 lira satış fiyatı 765 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 14 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: