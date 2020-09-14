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Benzinde 11 kuruş indirim
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı.
Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS) tarafından yapıldı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş indirime gidildi.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) September 14, 2020
15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 11 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Etiketler: son dakika benzin indirimSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:53
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