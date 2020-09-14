E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, dünyanın dengelerini alt üst eden COVID-19 salgınının sağlık, ekonomi ve sosyal alanlarda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu açıkladı.

Küresel ticaretin salgın nedeniyle durma noktasına geldiğini, firmaların özellikle dış ticarette e-ihracata ve sanal fuarlara yöneldiğini anlattı.

E-İhracat Türkiye'nin, ülkenin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı amacıyla kurulduğunu belirten Tanciğer, şunları söyledi:

"Halihazırda ihracat yapan ve ihracattaki payını daha önce girmediği pazarlara girerek büyütmek isteyen, ihracata başlamak isteyen ama daha önce deneyimi olmamış KOBİ ve büyük ölçekli tüm kurumlara hizmet veriyoruz. E-İhracat Türkiye, ihracatın en yeni, en teknolojik boyutu olan e-ihracat alanında danışmanlık ve hesap yönetimi hizmetlerini aktif olarak veriyor. Buna ek olarak e-ihracatın bilinirliliğini artırmak amacıyla da eğitim, toplantı ve webinarlar düzenliyor, hedef kitleye ulaşmayı sağlayacak iş birlikteliklerine imza atıyor."

"Sürdürülebilir hale getirmeliyiz"

Tanciğer, e-ihracat'ın, Türkiye'de pandemiyle beraber yeni yeni ilgi görmeye başladığını belirterek, "Biz e-ihracatı tanıtmak ve faydalarını anlatmak için yaptığımız çalışmalarla daha geniş kitlelere ulaşıp e-ihracat yapan şirket ve kurumların sayısını artırırken Türkiye ekonomisinin ihracat hacminin artırmasına da katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Pandemiyle birlikte Türkiye'ye e-ihracatta ciddi bir ilgi olduğunu aktaran Tanciğer, "Bu fırsatı doğru eğitimler ve dijitalleşmenin gereksinimlerini yerine getirerek sürdürülebilir hale getirmeliyiz" dedi.

"B2B alanında tekstil, kuru gıda ve bakliyat gibi ürünler tercih ediliyor"

Mert Tanciğer, dünyanın her bölgesinin farklı dinamiklere sahip olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Her ülke için yürütülecek operasyon farklı bir strateji gerektiriyor. Kurumların bizi tercih etmesindeki en büyük avantaj öğrenme. E-ihracat yapılan ülkeler dediğimizde bir ayrım daha yapmamız gerekiyor, o da hangi pazar yeri üzerinde e-ihracat yapıldığı. Eğer Amazon üzerinden satış yapılacaksa, Amazon'un operasyonunun olduğu ülkelerle sınırlısınız diyebiliriz. Alibaba, EBAY gibi daha çok B2B seviyesinde ilişkilerin yürütüldüğü global pazar yerlerinde ise durum farklı, bu platformlarda tüm dünyadan alıcılara hizmet veriliyor."

Tanciğer, sektöre ve ürüne göre talep gelen ülkelerin farklılık gösterdiğini kaydederek, pandemi nedeniyle Çinli üreticilere olan talebin düşmesinin Türkiye için fırsat oluşturduğunu anlattı.

Türkiye'den e-ihracat yoluyla her kategoriden ürünün ciddi satış rakamlarına ulaştığını anlatan Tanciğer, "B2C için en çok satanlar arasında ev tekstili, takı, kozmetik, deri ve ofis malzemelerini görüyoruz. B2B alanında ise tekstil, kuru gıda ve bakliyat gibi ürünler tercih ediliyor" sözlerini kullandı.