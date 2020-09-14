Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iş birliğiyle Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı (KOSGEB) tarafından akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak belgelerin, KOSGEB "İşletme Geliştirme Destek Programı-Belgelendirme Desteği" kapsamına alındığını duyurdu.

HAK ile KOSGEB'in, işletmelere akreditasyon belgelendirme ücretlerinde kolaylık sağlayacak önemli bir iş birliğine gittiğini belirten Pekcan, "İşletmelerimiz belge, müracaat, dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri gibi ödemelerini destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB'den geri alabilecek. HAK'ın akreditasyon faaliyetlerine yönelik destek ve katkıları için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a teşekkür eder, uygulamanın tüm işletmelerimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.