Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS) tarafından yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş indirime gidildi.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 11 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 14, 2020

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.