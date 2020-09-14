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Benzine indirim... Benzin kaç lira oldu? 14 Eylül güncel benzin fiyatları...
Benzin fiyatları neler? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapılacak. 14 Eylül güncel akaryakıt fiyatları...
Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS) tarafından yapıldı.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş indirime gidildi.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) September 14, 2020
15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 11 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: petrol fiyatları benzin benzin kaç tl benzin fiyatları benzinin litresi ne kadar akaryakıt fiyatlarıSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 17:01
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Benzinde 11 kuruş indirim
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