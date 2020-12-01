Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,11 artışla 457,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.037,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,11 yükselişle 457,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 457 lira 60 kuruşken satışı ise 457 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 737 lira satış fiyatı ise 742 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 1 Aralık 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: