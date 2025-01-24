Gözler yılın ilk not değerlendirmesinde

Para ve maliye politikasındaki kararlı duruş ve devreye alınan yapısal reformlar Türk ekonomisine güveni artırdı. Not artışları peş peşe geldi.

Gözler şimdi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den gelecek yılın ilk not değerlendirmesinde.

Türkiye'nin son dönemdeki rezervlerindeki güçlenme ve cari açıktaki gerilemeyle birlikte dış riskler azalıyor.

Olası not artışı piyasaya nasıl yansır?

Moody's, Temmuz 2024'teki son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltti. Görünümü "pozitif" olarak korudu. Olası bir not yükselişinin yabancı yatırımları artırması bekleniyor.

Analistler Türkiye'nin notunun bir kademe daha artarak, Fitch ve S&P ile aynı seviyelere geleceği beklentisinde.

Piyasalar ise yavaş yavaş beklentileri fiyatlamaya başladı. Orta ve uzun vadede piyasalar açısından pozitif görünümün devam etmesi tahmin ediliyor.