Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacak ekonomi paketine çevrildi.

Kasım ayından bu yana değişen ve takdir toplayan ekonomi politikalarının yanı sıra reformların uygulanacağına dair kararlılığın gösterilmesi de ülke ekonomisinde not artırımlarını beraberinde getirecek bir rotanın şekilleneceğine işaret ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paketin gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu paketi kamuoyuna açıklayarak ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade etmişti.

Açıklanacak paketin, sürdürülebilir büyümeyi destekleyici, enflasyonist baskıları azaltıcı ve yapısal kırılganlıklara cevap veren bir dizi unsuru içinde barındırması bekleniyor. Hayata geçirilecek politikaların yabancı yatırımcıların güvenini tazeleyeceği, ülke imajı ve kredibilitesine artırıcı etki yapacağı değerlendiriliyor. Tüm bunların, not artırımlarını da beraberinde getirebileceğine işaret ediliyor.

Ekonomik Reform Paketi'ne ilişkin başlıklar belli oldu

Açıklanacak paketin merkezinde makroekonomik istikrar ve yapısal politikalar yer alacak. Enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.

Kurumsal yapı güçlendirilecek

Reformlar makroekonomik istikrar ve yapısal politikalar üzerinde yoğunlaşacak. Makroekonomik istikrar kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alıyor.

Ödeneklerden tasarruf edilecek

Pakette mali disiplin ve tasarruf vurgusu ön planda. Bakanlıklar zorunlu olmadıkça ödeneğin üzerinde harcama yapmayacak, hatta ödeneklerinden tasarruf edecek. Kamu alım ihalelerinde yeni sisteme geçilecek. Kamu iktisadi teşebbüsleri yeniden yapılandırılacak.

Enflasyonla mücadeleye öncelik verilecek

Fiyat istikrarının temini için kalıcı tedbirler geliştirilecek. Sermaye piyasalarının geliştirilmesi hususunda yeni politikalar hayata geçirilecek.