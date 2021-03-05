Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kamu borcunun 30 yılda ikiye katlanması bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının 2051'de yüzde 202 seviyesine ulaşacağını öngördü.
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bütçe görünümüne ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
Raporda, kamu borcunun yeni tip koronavirüs salgınına yönelik artan harcamaların etkisiyle 2021 sonu itibarıyla GSYH'nın yüzde 102'sine denk olacağının tahmin edildiği bildirildi.
Kamu borcunun GSYH'ya oranının 2031'de yüzde 107'ye ulaşmasının beklendiğine işaret edilen raporda, söz konusu oranın 2051'de ise neredeyse iki katına çıkarak yüzde 202'ye yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Raporda, artan borcun federal ve özel borçlanma maliyetlerini artırdığı, ekonominin büyümesini yavaşlattığı ve yurt dışındaki faiz ödemelerini artırdığı belirtildi.
Etiketler: ABD Dolar Ekonomik Düzenlemeler
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