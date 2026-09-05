Gıda denetimlerinde 186,5 milyon lira ceza kesildi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, 1-31 Ağustos tarihleri arasında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik 100 bin 128 denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Yumaklı, denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 186,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "İşini hakkıyla yapan dürüst esnafımızın hakkını korurken; vatandaşlarımızın gıdasına hile karıştıranlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verdi.