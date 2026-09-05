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Ekonomi
TRT Haber 05.09.2026 08:10

Para piyasası fonlarında stopaj oranı değişti

Para piyasası fonları ile ünvanında "para piyasası" ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Para piyasası fonlarında stopaj oranı değişti

Karara göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının, para piyasası fonları ve ünvanında "para piyasası" ibaresi yer alan serbest fon katılma paylarından elde ettikleri kazançlar için stopaj oranı yüzde 10 olarak uygulanacak.

Söz konusu oran daha önce yüzde 0 seviyesindeydi.

Söz konusu mükelleflerin bu kapsam dışındaki diğer kazançlarına uygulanacak stopaj oranı ise yüzde 0 olacak.

Düzenleme, kararın yayımlandığı tarihten itibaren satın alınan fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak.

Yayım tarihinden önce satın alınan fonların bu tarihten sonra elden çıkarılması halinde ise, yayım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar geçen döneme isabet eden kazanç kısmı yeni oran üzerinden vergilendirilecek.

 


 

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