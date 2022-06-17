Orman Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere ve Kurumun 2021 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları, çevre ve doğal kaynakların üzerindeki baskıyı artırıyor.

Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı ve gıda güvenliği gibi küresel sorunlar dünya gündemindeki yerini korurken Orman Genel Müdürlüğü de ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşmeyle mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmaları yürüterek, entegre havza projelerini hayata geçiriyor ve uygulamalarını yapıyor.

Geçen yıl Kurumun yatırım programında yer alan projeler kapsamında 36 bin 695 hektar alanda toprak muhafaza tesis (erozyon kontrolü) ve 132 bin 268 hektar alanda toprak muhafaza bakım çalışması tamamlandı.

Söz konusu çalışmalar, Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında, 90 hektarı "çığ kontrolü" ve 21 bin 170 hektarı "sel kontrolü" olmak üzere toplam 31 bin 791 hektarda erozyon kontrolü, 115 bin 675 hektarda toprak muhafaza bakımı şeklinde yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğünün söz konusu çalışmaları yıllara göre incelendiğinde, erozyonla mücadele çalışmaları çerçevesinde 2017'de 91 bin 49 hektar, 2018'de 86 bin 758 hektar, 2019'da 16 bin 538 hektar ve 2020'de 20 bin 902 hektar alanda faaliyetler gerçekleştirildiği görüldü. Geçen yıl 36 bin 695 hektarda yapılan erozyon kontrol çalışması için 67 milyon 622 bin 195 lira harcama yapıldı.

Geçen yıl Yatırım Programı'nda yer alan mera ıslahı faaliyetleri kapsamında 12 bin 394 hektar alanda çalışmalar tamamlandı. Söz konusu uygulamalar için 11 milyon 689 bin 804 lira harcama gerçekleştirildi. 2017'de 15 bin 167 hektarda, 2018'de 20 bin 518 hektarda, 2019'da 8 bin 88 hektarda ve 2020'de 10 bin 438 hektarda mera ıslah çalışması yapıldı.

Murat ve Çoruh havzalarında erozyon kontrolü çalışması

Türkiye'deki su havzalarının ve doğal kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel fayda ve hizmetleriyle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek amacıyla hayata geçirilen "Ulusal Havza Rehabilitasyonu Strateji Belgesi"nin hazırlık süreci de geçen yıl tamamlandı.

Bingöl, Elazığ ve Muş'u içine alan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 300 hektarda ağaçlandırma tesisi, 2 bin 119 hektarda ağaçlandırma bakımı, 342 hektarda rehabilitasyon, 1200 hektarda erozyon kontrolü, 7 bin 500 hektarda toprak muhafaza bakımı ve 2 bin 500 hektarda mera ıslahı çalışması yapıldı. Bu çalışmalar için 18 milyon 209 bin lira harcandı.

Bayburt, Erzurum ve Artvin'i kapsayan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde ise 3 bin 704 hektarda erozyon kontrolü, 9 bin 93 hektarda toprak muhafaza bakımı, 2 bin 374 hektarda mera ıslahı ve 2 bin 584 hektarda rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Bu faaliyetler için de 11 milyon 993 bin liralık ödemede bulunuldu.

Ordu'nun 12, Tokat'ın 3 ilçesini kapsayan Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi'nde, mera ıslahı, erozyon ve sel kontrolü çalışmaları için 260 bin lira, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat'ı içine alan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında da mera ıslahı, erozyon ve sel kontrolü için 828 bin lira harcama yapıldı.

Böylece 4 havzada söz konusu çalışmalar için yapılan harcama 31 milyon 290 bin lirayı buldu.