Araştırmaya ve üretime yönelik yeni projeler desteklenmeye devam ediliyor.

KOSGEB, karbon emisyonun azaltılmasına yönelik Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon destek programı için yeni bir çağrı başlattı. Çağrı ile 2050 yılında sıfır karbon hedefine katkı sağlanması hedefleniyor.

Projeyle ilgili detayları anlatan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Bu çağrı kapsamında biz KOBİ'lerimizin gerçekleştirilecek oldukları Ar- Ge, Ür-Ge ve inovasyonlara destek veriyoruz. Bu çağrımızda da emisyon azaltımı ile ilgili iş yapacak işletmelerin yapacakları argelere veya ürge programlarına biz destek olacağız” diye konuştu.

Emisyon azaltılmasına yönelik projeler desteklenecek

Projeler için destek üst limiti 2 milyon lira olarak belirlendi. Proje süreleri ise 8-24 ay ile sınırlı olacak.

Peki, kimler başvurabilecek?

Kurt, “Bu alanda imalat, yazlım, ham madde, kimya farklı alanlarda enerji verimliliğini artırıcı emisyonu azaltıcı her türlü program buna başvurabilir. Burada herhangi bir ön koşulumuz yok. Biz projeleri değerlendiriyoruz” dedi.

Destek almaya uygun görülen projeler bu sene gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te duyurulacak.

