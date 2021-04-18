Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
FlyDubai Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacak
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait FlyDubai Hava Yolları şirketi, iki ay içinde Trabzon ve Bodrum'a doğrudan seferler başlatacağını duyurdu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon seferleri haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bodrum seferleri ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacak.
BAE, Mart 2020'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri
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