Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon seferleri haftada 3 kez olmak üzere 13 Mayıs ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bodrum seferleri ise haftada 2 kez 4 Haziran-1 Eylül tarihlerinde yapılacak.

BAE, Mart 2020'de yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'ye yapılan uçak seferlerini askıya almıştı. Uçuşlar, Aralık 2020'de yeniden başlamıştı.

