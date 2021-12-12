Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırtına dindi, balık fiyatları düştü
Hava şartlarının normale dönmesiyle tezgahlarda balık bollaştı. Bu durum fiyatlara da yansırken, hamsi ve istavritin fiyatı geçen haftaya göre düştü.
Fırtına dinince denizlerde balık bolluğu yaşandı. Bununla birlikte hamsiden istavrite, sarıkanattan çinekopa tezgahtaki pek çok balığın fiyatı düştü.
Hamsi ve istavritte 40-45 lira olan fiyatlar şu anda 30-35 lira seviyelerinde. Geçen hafta 70-80 lira olan çinekop ise şu anda 50-60 lira arasında.
Hava şartlarına bağlı olarak Marmara Denizi'nde uzun aradan sonra büyük Kofana balığı da görülmeye başladı. Kofananın fiyatı da geçtiğimiz haftalarda 200-250 liraya satılırken bu hafta 90 liradan tezgahta alıcısını bekliyor.
Fiyatların düşmesi müşterilerin de yüzünü güldürdü. Balıkçılar fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşmesini bekliyor.
Haber: Dilruba Amil
Etiketler: Hamsi Balıkçılık
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