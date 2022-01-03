Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Perşembe Ziraat Odası'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fındığın hem ülke hem de bölge açısından son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayan Soydan, dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini ve tarım ihracatının önemli kısmının fındıktan sağlandığını söyledi.

''Doğru bakımla az yerden çok fındık üretmek mümkün''

Fındıkta kış bakımının önemini vurgulayan Soydan, üreticilerin bu aylarda bahçelerine toprak analizine göre gübreleme, dip temizliği, kireçleme, dal budaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapması gerektiğini vurguladı.

Özellikle fındığın bahar ayına daha güçlü çıkması için kışlık bakımın önemli olduğuna işaret eden Soydan, zamanında ve tekniğine uygun şekilde yapılacak bakımın, fındığın verim ve kalitesini artırdığını söyledi.

Soydan, bu süreçte yapılacak bahçe bakımının, üretime ciddi şekilde katkı sunduğunu dile getirerek, "Dekara 90-100 kilogram alınan bahçelerimizde, bakımların yeterli yapılması durumunda bu rakam 200-250 kilograma kadar çıkmaktadır. Doğru bakımla az yerden çok fındık üretmek son derece mümkün" dedi.

Uzman personeller yerinde bilgilendiriyor

Ziraat odaları olarak fındık üreticilerine bu süreçte uzman personellerinin teknik anlamda bilgilendirmede bulunduğunu da aktaran Soydan, talep edilmesi durumunda ekiplerin bahçeye giderek, üreticiye yerinde bilgilendirme yaptığını belirtti.

Soydan, dekarda yaşanacak artışın ülke ekonomisine ve en önemlisi üreticiye çok ciddi kazanç getirdiği bilgisini de vererek, üreticilerin bu süreci çok değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.