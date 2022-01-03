2021'in son haftasında en çok değer kazanan ürün pamuk oldu

Emtia piyasasında 2021 yılının son haftasında karışık bir seyir izlenirken, fiyatı en çok yükselen ürün yüzde 4,8 ile pamuk oldu.

Emtia piyasasında geçen hafta bir taraftan talep devam ederken, diğer taraftan son haftalarda görülen yükselişlere bağlı kar satışları görüldü. Analistler, yılın son haftasında Noel tatili nedeniyle düşük hacimli bir seyir görüldüğünü vurguladı.

Emtia yatırımcısının beyaz altını olarak nitelendirilen pamuk ise 2021 yılının son haftasında yüzde 4,8 ile en fazla değer kazanan ürün oldu.

Analistler, pamuk için güçlü talebin devam ettiğini belirterek, üretim tahminlerindeki düşüş ve ihracattaki artışın bu ürünün fiyatlarında yükselişe neden olduğunu ifade etti.

Paladyum ve platine olan talep azaldı

Geçen hafta, altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 1,7, bakır yüzde 2, kurşun yüzde 0,7, nikel yüzde 3,3, çinko yüzde 1 değer kazanırken, paladyum yüzde 2,2, platin yüzde 0,4 değer kaybetti. Alüminyumda ise yatay bir seyir gözlemlendi.

Dolar endeksindeki gerilemeyle altının ons fiyatında yükselişler görüldü.

Bakır fiyatları da yıl sonunda piyasalarda düşük hacimli bir seyir görülmesine karşın riskli varlıklara yönelimin devam etmesiyle yükseldi.

Analistler, küresel çapta otomotiv üretimine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, paladyum ve platine olan talebin azaldığını ifade etti.

Enerji emtiasında yükselişler görüldü

Enerji tarafında da geçen hafta yükselişler görüldü. Brent petrol yüzde 1,4, doğal gaz yüzde 1,2 artış kaydetti. Brent petrolün yükselişinde, İngiltere'nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısa vadede kısıtlama getirmeyeceğini açıklamasının piyasalarda olumlu beklenti oluşturması etkili oldu.

Analistler ayrıca dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş tahmininin, Covid-19 salgınına rağmen ülkede talebin toparlanma trendini sürdürdüğü algısıyla Brent petrolün fiyatını yukarı yönlü desteklediğini bildirdi.

Doğal gaz fiyatları da havaların daha fazla soğuyacağına yönelik beklentilerle artış kaydetti. Avrupa'da doğalgaz arzına yönelik endişelerin devam etmesi de doğalgaz fiyatlarını destekledi.

Tarım tarafında satıcılı bir seyir gözlemlendi

Tarım emtiasında ise geçen hafta pamuk haricinde satıcılı bir seyir gözlemlendi.

Üretim tahminlerindeki artış, 2021 yılının son haftasında tarım emtiasının gerilemesine sebep olan önde gelen faktörler arasında yer aldı.

Geçen hafta, buğday yüzde 5,4, kahve yüzde 2,2, mısır yüzde 2, soya fasulyesi yüzde 0,1, şeker yüzde 2,4 değer kaybetti.