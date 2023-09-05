Fındık ihracatından 1 milyar 795 milyon dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2022'de başlayan fındık ihraç sezonunun, 31 Ağustos 2023'te sona erdiği belirtildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar karşılığında 298 bin 557 ton fındık satıldığı aktarılan açıklamada, 2022-2023 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 41 bin 590 ton azalışla yüzde 12, değerde ise 190 milyon 854 bin 786 dolar azalışla yüzde 9,60 düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, ağustos ayı ihracatının ise 15 bin 111 ton fındık karşılığı 90 milyon 327 bin 450 dolar olarak gerçekleştiği kaydedilerek, yeni sezonun sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olması, yeni sezonda daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşılması temenni edildi.