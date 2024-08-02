Fındık alım fiyatı belirlendi

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, Giresun kalite için ortalama fiyat kilogram başına 135 lira, levant kalite için de 133 lira oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yüksek randımanlı fındık için kilogram başına 1 lira 30 kuruş ilave fiyat verileceği de belirtildi.

Açıklamada, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı vurgulandı.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacak.

Üreticiler, 12 Ağustos'tan itibaren Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerleri ile www.tmo.gov.tr ve e-devlet üzerinden randevu alabilecek.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yeni hasat sezonu ve kabuklu alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.