Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı.

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleriyle ilgili, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın, yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca yüzde 15, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. maddesi gereği yüzde 0, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca yüzde 15 vergi kesintisi yapılacak.

İnternet reklamların getirilen vergi düzenlemesi ile ilgili Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, TRT Haber’e konuştu.

Ali Murat Kırık, "Gelir vergisi ödeyecekler Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. Maddesinde 'kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler' şeklinde sıralanmaktadır. Hem reklam hizmetini verenler hem de bu reklamı vermeye aracılık edenler ifadesi her iki durumda da yüzde 15 vergi ödeneceğini ortaya koymaktadır" dedi.

18 yaş altı gençler de vergi ödeyecek

Doğrudan reklam hizmeti veren kuruluşlar arasında Google, YouTube, Facebook gibi sosyal ağların olduğunu belirten Kırık, "Dijital medyada reklam pastasının en büyük dilimini Google elde etmektedir. Çünkü Google, Türkiye'de arama motoru reklam pazarında hakim bir durumdadır. Reklam hizmeti verilmesine aracılık edenler ibaresi ise, sosyal medya fenomenleri ve dolaylı olarak reklamlarını kendi hesaplarında yayınlayan kişileri kapsamaktadır. Bu maddeyi özetleyecek olursak, her iki durumda da vergi ödeneceği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani yıllardır sosyal medya fenomenlerine yönelik vergi tartışması da bu şekilde sona ermektedir. Vergi mükellefi olmasına bakılmaksızın ibaresi ise, 18 yaş altı gençleri işaret etmektedir. Çünkü fenomenler ve YouTuberlar genelde bu yaş periyodunda yer almaktadır. Fakat kanunlara göre gelir elde eden her vatandaş vergi ödemekle yükümlüdür. Dolayısıyla bu ibare 18 yaş altı gençlerin de vergi ödeyeceğini bizlere aktif bir şekilde göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sınırları içerisinde bulunan kurumlar yüzde 0 vergi ödeyecek"

Kırık, şöyle devam etti:

"Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler ise, tam mükellef kurumlara yapılan ödemeleri kapsamaktadır. Tam mükellifler, kurumlardan, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilecektir. Yani doğrudan Türkiye sınırları içerisinde bulunan Türk yasalarına tabi kurumlar yüzde 0 vergi ödeyeceklerdir. Çünkü Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde, maddede yer alan ödemeleri yapanlardan kimlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu birebir belirtilmiştir. Kısaca ifade edecek olursak, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni olarak ya da iş yerleri Türkiye’de bulunan) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden yüzde 0 oranında stopaj yapılacaktır. Stopaj, kısaca kaynaktan verginin kesilmesi olarak ifade edilebilmektedir. Unutulmamalıdır ki stopaj bir vergi türü değildir ancak bir vergi kesme yöntemidir. Fakat Google, YouTube ve Facebook gibi uluslararası şirketlerin Türkiye'de de mükellefiyeti bulunmaktadır. İşte burada ince bir ayrım vardır. Bu işletmelerin hangi kapsama gireceği muallaktır. Uzmanların çoğunluğu ise, bu sayılan şirketlerin dar mükellefiyete tabi kurumlar olduğunu ifade etmektedir."

"Türkiye’nin geleceği adına atılmış çok önemli bir adım"

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30. maddesi gereği "yüzde 15 vergi kesileceği" ifadesinin diğerlerine göre daha açık olduğunu belirten Kırık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlgili maddede, 'Dar mükellefiyete tabi kurumların aşağıdaki kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından yüzde 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır' cümlesi mevcuttur. Burada geçen dar mükellefiyete tabi kurumlar, 'kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlardır.' Dolayısıyla yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceklerdir. Dar mükellef tanımına YouTube, Facebook, Google gibi uluslararası kuruluşlar girmektedir. Dar mükellef olarak ifade edilen bu kuruluşlar, reklamı doğrudan alan ya da aracılık eden şirket de olabilmektedir. Dolayısıyla her iki durumda da yüzde 15’lik bir kesinti gerçekleştirmek zorundadır. Yani elde edilen her 100 liranın 15 lirası vergi olarak geri ödenecektir. Bu ödemenin nasıl ve ne şekilde gerçekleşeceği henüz net olmasa da her yıl yüz binlerce lira gelir elde eden yabancı şirketler, Türkiye'ye vergi ödemek zorunda kalacaklar. Bu durum ekonomik anlamda da Türkiye’nin geleceği adına atılmış çok önemli bir adımdır."

